Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2607078

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Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht auf Samstag, 25. Juli 2026, haben noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 19:10 und 8 Uhr versucht, in einen Friseursalon an der Friedrichstraße in Höhe der Langenberger Straße in Velbert einzubrechen. Sie beabsichtigten, sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt zu verschaffen. Wenige Meter entfernt kam es in derselben Nacht zwischen 23:30 und 10 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einen Laden für E-Zigaretten. Auch hier wurde die Eingangstür beschädigt.

In der Zeit von Sonntag, 19. Juli 2026, gegen 12 Uhr, bis Donnerstag, 23. Juli 2026, gegen 23:50 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Von-Humboldt-Straße in Velbert-Birth eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Sonntag, 26. Juli 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 19:12 Uhr in einen Kindergarten an der Erfurter Straße in Ratingen-West eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Dachfenster Zutritt und lösten dabei einen Alarm aus. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte keine verdächtigen Personen mehr feststellen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

In der Nacht auf Freitag, 24. Juli 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 18 und 8:20 Uhr in ein Geschäft für Orthopädie-Schuhtechnik an der Berliner Straße in Mettmann eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Samstag, 25. Juli 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 4:45 Uhr in eine Spielhalle an der Rheindorfer Straße in Langenfeld-Mitte eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt und lösten dabei einen Alarm aus. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte keine verdächtigen Personen mehr feststellen. Es wurde Bargeld aus einem Spielautomaten entwendet.

In der Nacht auf Freitag, 24. Juli 2026, ist ein noch unbekannter Täter gegen 1:30 Uhr in eine Fahrschule an der Hauptstraße in Höhe der Metzmacherstraße in Langenfeld-Mitte eingebrochen. Er verschaffte sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und entwendete einen Tresor mit einer geringen dreistelligen Summe Bargeld und einen Staubsauger. Die Überwachungsaufnahmen zeigen, wie der Täter danach mit einem Fahrrad in Richtung Langenfeld Zentrum flüchtete. Er trug schwarze Schuhe, eine helle Arbeitshose, einen hellen Hoodie und einen dunklen Rucksack.

In der Nacht auf Samstag, 25. Juli 2026, ist ein noch unbekannter Täter gegen 2:30 Uhr in ein Reihenhaus an der Straße "Alt Langenfeld" in Langenfeld eingebrochen. Er verschaffte sich durch ein gekipptes Fenster Zutritt, bis er von dem Hund der Bewohnerin und des Bewohners gestört wurden und vermutlich in Richtung Düsseldorfer Straße flüchtete. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte keine verdächtige Person mehr feststellen. Es wurde nichts entwendet. Eine Überwachungskamera hat einen verdächtigen Mann aufgenommen. Er wird beschrieben als: 1,80 Meter groß, zwischen 18 und 258 Jahre alt, mit dunkler Hautfarbe und schlanker Figur. Er trug einen grau-schwarzen Hoodie, eine blaue Jeans, einen dunklen Rucksack und fuhr ein Fahrrad mit hellem Rahmen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Freitag, 24. Juli 2026, gegen 14 Uhr, bis Sonntag, 26. Juli 2026, gegen 10 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Pflegeheim an der Opladener Straße in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld und ein Tablet entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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