Polizei Mettmann

POL-ME: Seniorin um fünfstellige Summe betrogen - 2607077

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Hilden (ots)

Eine 69-jährige Frau aus Hilden hat über einen längeren Zeitraum eine niedrige fünfstellige Summe an einen Betrüger überwiesen. Die Polizei nimmt den aktuellen Fall zum Anlass, um erneut vor Betrugsmaschen jeglicher Art zu warnen.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Am Samstag, 25. Juli 2026, erstattete eine 69-jährige Frau aus Hilden bei der Polizei Anzeige, weil ihr bewusst geworden war, dass sie über einen Zeitraum von rund eineinhalb Jahren von einem vermeintlichen Anwalt um eine niedrige fünfstellige Summe Geld betrogen worden war.

Die Seniorin führte in diesem Zeitraum etliche Telefonate mit dem Mann, der so ein Vertrauensverhältnis zu ihr aufbauen konnte. Er verwickelte sie immer wieder in Gespräche und konnte sie so zu wiederholten Überweisungen überreden, ohne dass sie Verdacht schöpfte. Als weitere Forderungen kamen, wurde die 69-jährige misstrauisch und informierte die Polizei.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und nimmt den aktuellen Betrugsfall zum Anlass, um erneut vor Betrugsmaschen jeglicher Art zu warnen:

Seien Sie immer skeptisch, wenn sich fremde Personen am Telefon als Anwälte oder Staatsanwälte ausgeben und Sie immer wieder kontaktieren. Legen Sie auf, sobald Sie zu Zahlungen aufgefordert werden und recherchieren Sie im Internet die Namen und Angaben zu vermeintlichen Kanzleien. Bitten Sie gegebenenfalls Familienhörige und Bekannte um Hilfe bei der Recherche und informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei über den Notruf 110!

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