Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: angetrunkener Jugendlicher verursacht Verkehrsunfall

Arnsberg (ots)

Am 12.06.2026, gegen 21:40 Uhr, fuhr ein 16jähriger Arnsberger auf der Straße "Promenade" im Bereich des Sportplatzes mit einem Leichtkraftfahrzeug ("45 km/h Auto"). Das Fahrzeug hatte er sich ohne Wissen des eigentlichen Fahrzeugnutzers "geliehen". Beim Rückwärtsfahren stieß er gegen eine massive Holzbank. Das Fahrzeug wurde dabei leicht beschädigt. Eingesetzte Polizeibeamte stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des Jugendlichen fest. Dem jungen Mann, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, wurde eine Blutprobe entnommen.

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