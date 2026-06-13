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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brandstiftung an Blitzeranhänger des Kreises

Meschede (ots)

Am 13.06.2026, gegen 01:40 Uhr, wurde ein Blitzeranhänger des Hochsauerlandkreises durch Molotowcocktails beschädigt. Das Gerät steht derzeit an der Einmündung Steinstraße/Talsperrenstraße. Ein Zeuge beobachtete zwei Männer, die eine weiße Tüte in einem Gebüsch an der Steinstraße versteckten und sich entfernten. Kurz darauf erschienen sie wieder an dem Gebüsch und entnahmen der Tüte Gegenstände. Anschließend warfen die Männer die Gegenstände gegen den Anhänger und der Zeuge sah Feuerschein. Polizeibeamte stellten am Anhänger insgesamt drei beschädigte Stellen fest und sicherten Reste von Molotowcocktails. Der Zeuge konnte die Täter wie folgt beschreiben: beide ca. 20-25 Jahre alt, eine Person war stämmig und hatte sehr kurze Haare, sie trug eine dunkle Lederjacke und dunkle Schuhe. Der zweite Mann war ebenfalls dunkel gekleidet und trug auffällig weiße Schuhe. Zeugen, die ebenfalls Angaben zur Tat oder den Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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