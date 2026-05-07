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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Taxifahrer

Moers (ots)

Am 06.05.2026, gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Mann aus Alpen mit einem Taxi, in welchem mehrere Fahrgäste saßen, die Moselstraße in Fahrtrichtung Kirschenallee.

Auf der Moselstraße befanden sich in Fahrtrichtung Kirschenallee geparkte Fahrzeuge als Hindernisse am Fahrbahnrand.

Der 73-Jährige wich bisherigen Erkenntnissen zufolge aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs nach rechts aus und fuhr in einen geparkten Pkw.

Hierbei verletzte sich der 73-Jährige leicht. Der entgegenkommende Pkw soll sich von der Örtlichkeit entfernt haben.

Bei dem entgegenkommenden Wagen soll es sich um einen silber- metallicfarbenen Pkw gehandelt haben.

Zeugen die den Unfall sowie den entgegenkommenden Wagen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 260506-1550

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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