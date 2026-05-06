Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Drei leicht verletze Personen bei Unfall

B 57 im Bereich des Unfalls zeitweise komplett gesperrt

Xanten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Rheinberger Straße sind heute Morgen gegen 07:35 Uhr drei Personen leicht verletzt worden.

Der 34-jährige Fahrer eines Audi aus Kamp-Lintfort war auf der regennassen Fahrbahn der Rheinberger Straße in Richtung Xanten unterwegs. Mit ihm im Auto saß eine 46-jährige Frau.

Im Bereich der Hausnummer 19 kam der Wagen aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet anschließend in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Ford Mustang. In diesem Fahrzeug saß eine 53-jährige Frau aus Xanten hinter dem Steuer.

Bei dem Unfall wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Während der Unfallaufnahme musste die Rheinberger Straße im Bereich des Unfalls komplett gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr ab. Gegen 10:20 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

BH/

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