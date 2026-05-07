Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - LKW beschädigt Auto

Polizei sucht Hinweise

Kamp-Lintfort (ots)

Am 05.05.2026 gegen 14:45 Uhr war ein 28-jähriger Mann aus Krefeld mit seinem Pkw auf der Max-Planck-Straße unterwegs und beabsichtigte nach rechts auf die Friedrich-Heinrich-Allee abzubiegen.

Als der 28-Jährige verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ein zunächst hinter ihm befindlicher Lkw links an dem wartenden Pkw vorbei und bog dann vor ihm nach rechts auf die Friedrich-Heinrich-Allee ab.

Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, sodass der Pkw nach vorne und nach rechts geschoben wurde. Der Lkw entfernte sich nach dem Zusammenstoß in Richtung Autobahn.

Der Lkw kann wie folgt beschrieben werden: weiße Zugmaschine mit blauem Auflieger und niederländischem Kennzeichen

Die Polizei sucht Hinweise auf den Unfallverursacher.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

BH/260505-1555

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