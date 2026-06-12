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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall zwischen Voßwinkel und Wimbern

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Abend um 22:25 Uhr kam es auf der B7 zwischen Voßwinkel und Wimbern zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Mann befuhr zusammen mit seinem 19-jährigen Beifahrer die B7 aus Voßwinkel kommend in Fahrtrichtung Wimbern. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Die beiden Insassen verletzten sich dabei leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem Fahrer Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum. Die eingesetzten Polizisten brachten den jungen Mann in ein örtliches Krankenhaus. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und sein Auto nicht über einen Versicherungsschutz verfügte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige entlassen. Die eingesetzten Polizisten leiteten unter anderem Strafverfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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