POL-HSK: Einbruch in ein Gartenhaus

Arnsberg (ots) - Hüsten Im Zeitraum vom 09.06.2026 um 20:00 Uhr bis zum 10.06.2026 um 10:00 Uhr kam es in der Straße Zum Schloßpark in Hüsten zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über die Hauseingangstür Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Der oder die Täter scheiterten an dem Versuch. Im Zeitraum vom 05.06.2026 um 11:00 Uhr bis zum 09.06.2026 um 15:00 Uhr kam es in der Straße Rumbecker Holz in ...

mehr