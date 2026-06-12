Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in ein Gartenhaus
Arnsberg (ots)
Im Zeitraum von Dienstag, den 09.06.2026 00:00 Uhr, bis Mittwoch, den 10.06.2026 19:50 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Gartenhaus in der Arnsberger Straße in Arnsberg-Hüsten. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen entwendeten zwei Fallrohre aus Kupfer in einer Länge von ca. drei Metern. Die Mieterin des Objekts bemerkte den Einbruch am Mittwochabend und kontaktierte die Vermieterin. Weitere Erkenntnisse liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter 02932 90200 zu melden.
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