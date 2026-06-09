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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: PoliTour der Polizei Hochsauerlandkreis ausgebucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Die Resonanz auf die erste PoliTour der Polizei Hochsauerlandkreis ist groß: Bereits wenige Tage nach Veröffentlichung der Einladung sind alle 40 verfügbaren Startplätze vergeben.

Die Polizei Hochsauerlandkreis bedankt sich für das große Interesse und die zahlreichen Anmeldungen. Weitere Anmeldungen können aus Kapazitätsgründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die PoliTour findet am Samstag, 20.06.2026, statt und führt die Teilnehmenden auf einer rund 180 Kilometer langen Strecke durch das Sauerland. Im Mittelpunkt stehen gemeinsames Motorradfahren, der Erfahrungsaustausch sowie praktische Hinweise für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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