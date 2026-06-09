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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg

Im Zeitraum vom 05.06.2026 08:30 Uhr bis zum 08.06.2026 07:30 Uhr wurde in eine Wohnung im Gansauweg in Marsberg eingebrochen. Da das Schloss der Haustür beschädigt war, konnte die Tür nicht mehr verriegelt werden. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu der Wohnung, die Haustür wies keine Einbruchsspuren auf. Es wurden drei volle Säcke Pfand und eine Spielkonsole entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Marsberg unter 02992-90200-3711 in Verbindung zu setzen.

Winterberg

Zwischen dem 05.06.2026 14:00 Uhr und dem 08.06.2026 08:00 Uhr wurde in eine Lagerhalle in der Straße Remmeswiese in Winterberg eingebrochen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Objekt. Auf Höhe des Schlosses wies die Tür der Lagerhalle deutliche Verformungen und Beschädigungen auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981-9020-3611 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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