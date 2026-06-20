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POL-PDTR: Kleiner Ausreißer auf großer Tour - Polizei bringt Frischling sicher von der Hauptstraße

POL-PDTR: Kleiner Ausreißer auf großer Tour - Polizei bringt Frischling sicher von der Hauptstraße
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Idar-Oberstein (ots)

Für einen ungewöhnlichen Einsatz sorgte am heutigen Morgen gegen 10:45 Uhr ein junger Wildschwein-Frischling, der offenbar beschlossen hatte die örtliche Verkehrsinfrastruktur genauer unter die Lupe zu nehmen. Das kleine Borstentier war auf der Hauptstraße, Höhe der Stadtverwaltung Idar-Oberstein, entgegen der Fahrtrichtung in Richtung B41 unterwegs und zeigte dabei wenig Interesse an den geltenden Verkehrsregeln. Ein aufmerksamer Fußgänger meldete den tierischen Fußgänger der Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Frischling schließlich in Höhe Hauptstraße / B41 antreffen. Dort endete die eigenständige Entdeckungstour des jungen Wildschweins. Die Einsatzkräfte fingen den Ausreißer behutsam ein und brachten ihn anschließend zur Dienststelle, wo er durch den Jagdpächter abgeholt und an einen geeigneten Aufenthaltsort verbracht wurde. Die Polizei bedankt sich bei dem aufmerksamen Anrufer und erinnert daran bei Wildtieren auf Straßen ausreichend Abstand zu halten und die zuständigen Stellen zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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