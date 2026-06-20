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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem PKW, Feckweilerbruch

Birkenfeld (ots)

Im Zeitraum vom 18.06.2026 etwa 07:15 Uhr bis zum 20.06.2026 gegen 05:00 Uhr kam es in Birkenfeld zu einer Sachbeschädigung, an einem grauen VW-Passat. Der PKW war im Tatzeitraum größtenteils auf einem Parkplatz in der Straße Feckweilerbruch in 55765 Birkenfeld abgestellt. Kurzzeitig nutzte der Halter den PKW am 18.06.2026, um die LIDL-Filiale in Birkenfeld aufzusuchen. Bislang konnte weder ein Täter, noch mögliche Zeugen ermittelt werden.

Die Polizei Birkenfeld bittet nun um ihre Mithilfe! Sollten sie im genannten Zeitraum Feststellungen gemacht haben, die zur Feststellung des Täters führen könnten, wenden sie sich bitte an hiesige Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Telefon 06782/9910

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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