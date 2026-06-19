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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Sonnenberg (ots)

Am Donnerstag, dem 18.06.2026 kam es gegen 14:50 Uhr auf der K14 zwischen Oberbrombach und Sonnenberg zu einem schweren Alleinunfall mit einem Motorradfahrer. Hierbei befuhr der 66-jährige die K14 aus Oberbrombach kommend in Fahrtrichtung Sonnenberg. In einer scharfen Linkskurve kurz vor dem Hohensteiner Hof kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr geradeaus in die angrenzende Wiese und kam hier zu Fall. Hierbei erlitt er schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Der Motorradfahrer wurde nach der Erstversorgung am Unfallort, zwecks weiterer medizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Anzumerken ist, dass der Motorradfahrer leichtsinnig mit kurzer Bekleidung, Sandalen und zudem verbotswidrig ohne Helm unterwegs war.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschiederstraße 33
55765 Birkenfeld
06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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