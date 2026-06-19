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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kabeldiebstahl

Palzem-Wehr (ots)

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Donnerstag, 18. Juni 2026, 17:00 Uhr, bis Freitag, 19. Juni 2026, 09:00 Uhr, von einem Baustellenlagerplatz bei dem Sportplatz Palzem-Wehr mehrere hundert Meter Stromkabel. Der Diebstahl ist am Freitagmorgen festgestellt worden. Das Kupferkabel war zuvor auf einer Kabeltrommel gelagert. Die leere Kabeltrommel wurde mehrere Meter von der ursprünglichen Tatörtlichkeit entfernt aufgefunden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel: 06581-91550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
PK Brück

Telefon: 06581-91550

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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