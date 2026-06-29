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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Rauchentwicklung auf einer Fähre

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Ein Augenzeuge meldete der Integrierten Leitstelle Bodensee-Oberschwaben am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr eine Rauchentwicklung auf einer Fähre auf der Anfahrt nach Friedrichshafen. Dadurch konnte das Schiff bei Einfahrt in den Hafen bereits durch zahlreiche Rettungskräfte und die Wasserschutzpolizei erwartet werden. Eine sofortige Überprüfung der Fähre ergab, dass die Abdeckung einer Lampe im Maschinenraum abgefallen und auf dem heißen Motor verschmort war. Zwei Besatzungsmitglieder hatten den Qualm eingeatmet und wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Von den etwa 30 Passagieren wurde niemand verletzt. Ob durch den Vorfall weiterer Schaden entstanden ist, wird vor einem erneuten Einsatz der Fähre durch den Betreiber überprüft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: 07161 616-1119/ -3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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