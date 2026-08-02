Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte zünden Papiercontainer an - 2608001

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Monheim am Rhein (ots)

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter haben in der Nacht auf Sonntag, 2. August 2026, mehrere Papiercontainer in Monheim am Rhein angezündet. Die Polizei ermittelt und ist auf der Suche nach Hinweisen.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen passiert:

Gegen 0 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz an der Prenzlauer Straße auf Höhe der Hausnummer 3 alarmiert. Dort hatten Unbekannte insgesamt fünf Papiercontainer angezündet. Das Feuer konnte schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden, sodass ein Übergreifen der Flammen verhindert werden konnte.

Die Polizei ermittelt und fragt: Wer hat zur Tatzeit ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zu tatverdächtigen Personen geben? Die Wache in Monheim am Rhein ist jederzeit unter der Nummer 02173 9594-6350 erreichbar.

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