Polizei Köln

POL-K: 260716-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub

Köln (ots)

Mit Bildern aus einer Stadtbahn-Videoüberwachung sucht die Polizei Köln nach zwei Männern. Sie stehen im Verdacht, am Abend des 9. Februar 2026 (Montag) einen 23-Jährigen in Köln-Nippes bedroht und ausgeraubt zu haben.

https://polizei.nrw/fahndung/209824

Die Tat:

Nach bisherigen Ermittlungen kam der 23-Jährige gegen 21.30 Uhr in der S-Bahn S11 (Richtung Bergisch Gladbach) mit den beiden Männern ins Gespräch und verließ diese mit ihnen an der Haltestelle Geldernstraße/Parkgürtel.

Auf Höhe der Lokomotivstraße soll einer der Angreifer ein Messer gezogen und es dem Kölner an den Hals gehalten haben. Anschließend hätten die Täter den 23-Jährigen in den dortigen Park gedrängt, ihn mit dem Tode bedroht und Bargeld aus seinem Portemonnaie geraubt.

Zurück an der Haltestelle hätten die Gesuchten zudem Fotos von ihm und seinen Ausweis gemacht. Sie hätten gedroht, ihm zu schaden, falls es zur Polizei gehe, da sie "genügend Leute" kennen würden.

Zeugenaufruf:

Hinweise zur Identität der abgebildeten Männer oder zum Tatgeschehen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter Tel. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/ts)

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