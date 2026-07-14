POL-K: 260714-5-K Festnahme eines Einbrechers nach Geldkassettenfund
Köln (ots)
Videobeobachtung und polizeiliche Intuition bringen schnellen Ermittlungserfolg
Nach dem Fund einer aufgebrochenen Geldkassette am Montagabend (13. Juli) in Köln-Kalk hat die Polizei einen 22-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Er steht im Verdacht, am Sonntag (12. Juli) in einen Imbiss eingebrochen zu sein und dort die Kasse gestohlen zu haben.
Mitarbeiter finden Geldkassette an Discounter
Gegen 20.30 Uhr hatten Mitarbeiter eines Discounters an der Vorsterstraße eine augenscheinlich aufgebrochene Geldkassette gefunden und die Polizei gerufen.
Die Spur führt zu einem Einbruch in einen Imbiss
Die Vermutung der Polizisten, die Geldkassette könne aus einem Einbruch in einen Imbiss auf der Kalker Hauptstraße in der vorangegangenen Nacht stammen, bestätigte sich: Der Betreiber erkannte die Geldkassette zweifelsfrei wieder.
Polizist erkennt Tatverdächtigen auf Videoaufzeichnungen
Bei der Auswertung der Videoaufzeichnungen aus dem Imbiss identifizierte einer der Polizisten den Tatverdächtigen, den er aus vergangenen Einsätzen kannte. Er hatte ihn sogar in der laufenden Schicht schon gesehen. Mehr noch: Er ahnte, wo der 22-Jährige sich aufhielt. Das bestätigte sich wenig später: Festnahme. (as/ts)
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