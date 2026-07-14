Polizei Köln

POL-K: 260714-2-K Tatverdächtigen (33) nach Schüssen auf der Zülpicher Straße in Ungarn festgenommen - Internationaler Haftbefehl vollstreckt

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 31. Mai 2026, Ziffer 1

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6285208

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach Schüssen auf einen 32 Jahre alten Mann auf der Zülpicher Straße am 31. Mai haben Kölner Ermittler einen Tatverdächtigen aus Euskirchen (33) identifiziert und in Ungarn ausfindig gemacht. Ungarische Polizisten nahmen den 33-Jährigen am Samstag (11. Juli) in einem Hotel in Budapest fest. Ein Richter hatte zuvor einen internationalen Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Intensive Ermittlungen hatten Kölner Fahnder auf die Spur des mutmaßlichen Schützen gebracht. Anschließend leiteten sie im Rechtshilfeweg Fahndungsmaßnahmen über die ungarischen Behörden ein. Der Mann wartet jetzt auf seine Auslieferung nach Deutschland. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der 32-Jährige überlebte den schweren Angriff mit Verletzungen am Bein. (sw/ts)

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