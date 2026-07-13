Polizei Köln

POL-K: 260713-5-LEV Bewaffneter Raubüberfall auf türkisches Vereinsheim in Leverkusen-Quettingen - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf ein türkisches Vereinsheim in Leverkusen-Quettingen am späten Sonntagabend (12. Juli) sucht die Polizei Köln nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge betraten gegen 22.30 Uhr zwei maskierte Männer das Vereinsheim an der Benzstraße. Mit Pistolen forderten sie die sechs Gäste (39-69 Jahre) in englischer Sprache zur Herausgabe von Bargeld, Schmuck und sonstigen Wertgegenständen auf. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro flüchteten sie mit überhöhter Geschwindigkeit in einem weißen BMW über den Bürgerbuschweg, in die Schlebuscher Straße, und weiter über die Alkenrather Straße in Richtung Gustav-Heinemann-Straße.

Die beiden Tatverdächtigen werden als etwa 25 bis 35 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß beschrieben. Einer der Männer trug eine schwarze Regenjacke und führte einen kleinen schwarzen Rucksack mit sich.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 14 übernommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei Köln zu melden. (ja/ts)

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