Polizei Köln

POL-K: 260713-3-K Schwerer Unfall auf Betriebsgelände in Köln-Hahnwald - VU-Team im Einsatz

Köln (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 sucht Zeugen eines mutmaßlichen Rangierunfalls auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs, bei dem ein Lkw (Fahrer: 41) einen Fußgänger erfasst haben soll. Der 64-Jährige wurde schwer verletzt.

Gegen 7.40 Uhr soll es zu dem Zusammenstoß gekommen sein. Dabei geriet der 64-Jährige mit den Beinen unter die Räder des Fahrzeugs. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist vor Ort und sichert die Spuren. (cb/ts)

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