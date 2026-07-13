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Polizei Köln

POL-K: 260713-3-K Schwerer Unfall auf Betriebsgelände in Köln-Hahnwald - VU-Team im Einsatz

Köln (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 sucht Zeugen eines mutmaßlichen Rangierunfalls auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs, bei dem ein Lkw (Fahrer: 41) einen Fußgänger erfasst haben soll. Der 64-Jährige wurde schwer verletzt.

Gegen 7.40 Uhr soll es zu dem Zusammenstoß gekommen sein. Dabei geriet der 64-Jährige mit den Beinen unter die Räder des Fahrzeugs. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist vor Ort und sichert die Spuren. (cb/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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