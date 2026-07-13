Polizei Köln

POL-K: 260713-2-K Festnahme nach Messerangriff in der Neustadt-Süd: 37-Jähriger in Untersuchungshaft

Köln (ots)

Nach einem Messerangriff auf einen 14-jährigen Kölner in der Kölner Neustadt-Süd am Samstagabend (11. Juli) sitzt ein 37 Jahre alter Obdachloser wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft. Er war bereits vergangenes Jahr wegen eines gleichartigen Delikts in Haft.

Zeugenaussagen zufolge soll der 37-Jährige gegen 20.15 Uhr vier Jugendlichen aus Richtung Sachsenring kommend in Richtung Lothringer Straße hinterhergerannt sein. An der Kreuzung Lothringer Straße / Overstolzenstraße soll er dem 14-Jährigen mit einem Messer mehrere Verletzungen am Oberkörper zugefügt haben.

Polizisten nahmen den Tatverdächtigen noch in unmittelbarer Tatortnähe fest. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf dauern an. (as/ts)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell