Polizei Köln

POL-K: 260711-1-K/Lev Brand im Kabelschacht der Deutschen Bahn AG - Staatsschutz ermittelt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einem Brand am Freitagmorgen (10. Juli) in einem Kabelschacht der Deutschen Bahn AG bei Leverkusen-Rheindorf, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten Techniker das Feuer an der Eisenbahnbrücke, die über die Wupper führt, in der Nähe der Solinger Straße gegen 10.30 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Der entstandene Sachschaden führte zu Störungen im Bahnbetrieb.

Der Erkennungsdienst sicherte Spuren vor Ort. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde.

Da ein politischer Hintergrund derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Gegenstand dieser Ermittlungen ist unter anderem ein zwischenzeitlich im Internet veröffentlichtes "Bekennerschreiben".

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/sb)

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