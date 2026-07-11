Polizei Köln

POL-K: 260711-2-K/RBK Explosion hinter Polizeiwache in Untereschbach - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einer Explosion am frühen Samstagmorgen (11. Juli) hinter der Polizeiwache in Overath-Untereschbach fahndet die Polizei Köln nach noch unbekannten Tätern.

Polizisten waren gegen 5.15 Uhr auf einen lauten Knall aus dem Bereich der Straße "Am Lüderich" aufmerksam geworden. Bei der anschließenden Überprüfung entdeckten sie unter anderem die Reste einer zerbrochenen Glasflasche sowie mehrere Nägel. Durch die Explosion wurde die Tür im rückwärtigen Bereich der Polizeiwache beschädigt. Zudem entstand ein Sachschaden an einer Terrassenüberdachung eines gegenüberliegenden Wohnhauses.

Zu einem Brand kam es nicht. Verletzt wurde niemand.

Der Staatsschutz der Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/sb)

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