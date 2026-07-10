Polizei Köln

POL-K: 260710-3-K Aufmerksamer Bankmitarbeiter entlarvt mutmaßliche Betrüger

Köln (ots)

Dank des aufmerksamen und schnellen Handelns eines Bankmitarbeiters hat die Kölner Polizei am Donnerstagnachmittag (9. Juli) zwei mutmaßliche Betrüger (26, 62) im Stadtteil Klettenberg auf frischer Tat gestellt. Im Auto der Tatverdächtigen fanden die Polizisten eine erhebliche Menge Bargeld sowie verschiedene Wertgegenstände.

Gegen 14.50 Uhr hatte sich ein Mitarbeiter einer Sparkassenfiliale auf der Sülzburgstraße über den Notruf bei der Polizei gemeldet, da er einen Betrug zum Nachteil eines Senioren vermutete. Ihm war ein älterer Kunde aufgefallen, der eine größere Bargeldsumme abheben wollte und angab, noch auf einen Begleiter zu warten. Das kam ihm verdächtig vor.

Noch während sich der ältere Herr in der Bank befand, fiel zivilen Einsatzkräften in unmittelbarer Nähe der Bank ein verdächtiges Auto auf. Darin saßen die beiden 26 und 62 Jahre alten Tatverdächtigen.

Jahrelanges Vertrauensverhältnis ausgenutzt

Nach ersten Ermittlungen kennt der Senior die beiden Männer bereits seit Jahren. Sie hatten ihn wegen vermeintlicher Teppichverkäufe und wiederholter Bitten um ein Darlehen kontaktiert und so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Bereits in der Vergangenheit soll er den Männern immer wieder Geld gegeben haben.

Am Donnerstag schließlich sollte eine fünfstellige Summe ausgezahlt werden unter dem Vorwand, Geld für Reisen und ein Fahrzeug zu benötigen - woraufhin man gemeinsam die Bankfiliale aufsuchte.

Die Ermittlungen dauern an. (as/ts)

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