Polizei Köln

POL-K: 260710-2-K/BAB Sportwagen durchbricht Schutzplanke und gerät in Brand - Fahrer tödlich verletzt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der A555 in Fahrtrichtung Köln ist am Donnerstagabend (9. Juli) der Fahrer (32) eines Sportwagens tödlich verunglückt. Sein 33 Jahre alter Beifahrer erlitt Verletzungen an Armen und Beinen und kam in ein Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen hatte der hochmotorisierte Lamborghini Revuelto gegen 22 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bornheim und Wesseling mit hoher Geschwindigkeit die rechte Schutzplanke durchbrochen. Das Fahrzeug landete in der Böschung und geriet in Brand.

Warum der 32-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte, ist noch unklar. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei Köln zu melden. (cb/ts)

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