Polizei Köln

POL-K: 260713-4-K Zwei Festnahmen nach Raub mit Messer am Josef-Haubrich-Hof

Köln (ots)

Nach einem Raub mit Messer am Freitagnachmittag (10. Juli) in der Kölner Altstadt-Süd befinden sich zwei Beschuldigte (17, 18) in Haft.

Gegen 17.10 Uhr war der 17-jährige Geschädigte und die beiden Männer auf dem Josef-Haubrich-Hof in Streit geraten. Einer von ihnen verletzte den Jugendlichen mit einem Messer und raubte ihm die Tasche. Polizisten nahmen die beiden Angreifer (17, 18) im Zuge der Nahbereichsfahndung fest und stellten das Messer sowie die Beute sicher.

Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen mit einer Stichwunde am Gesäß sowie mehreren Schürfwunden in ein Krankenhaus. (as/ts)

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