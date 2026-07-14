Polizei Köln

POL-K: 260714-1-K Audi-Fahrer flüchtet nach Unfall in Köln-Worringen - Mädchen leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Beim Abbiegen ist ein Autofahrer am Donnerstagabend (9. Juli) in Köln-Worringen mutmaßlich einem Kind über den Fuß gefahren. Die Polizei Köln sucht jetzt nach dem flüchtigen, etwa 30 bis 35 Jahre alten Fahrer des silbernen Audi A6 sowie nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte die Familie gegen 18.30 Uhr die Einmündung Alte Neusser Straße / St.-Tönnis-Straße, als der gesuchte Fahrer von der Alten Neusser Straße nach links in die St.-Tönnis-Straße abbog. Dabei soll er über den linken Fuß der 9-Jährigen gefahren sein. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen.

Der Fahrer soll kurze, nach hinten gegelte Haare sowie ein schmales Gesicht gehabt und ein hellbeiges Poloshirt getragen haben. Das Autokennzeichen soll mit "BM" beginnen.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 bitten Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cb/ts)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell