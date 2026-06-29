Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Einbruch; Buchholz: Unfall; Bispingen: Verdacht der Trunkenheitsfahrt; A 7/Heidekreis: Mehrere Auffahrunfälle; Lindwedel: Geschwindigkeitskontrolle; Walsrode: Zeugen nach Unfall gesucht

Heidekreis (ots)

28.06.2026 / Einbruch in Mobilfunkgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Schwarmstedt: Am Sonntagmorgen verschafften sich um kurz nach 07:00 Uhr Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Mobilfunkgeschäft am Mönkeberg. Im Inneren durchsuchten die Täter mehrere Schränke und Schubladen nach möglichem Diebesgut. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Schwarmstedt bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben, sich unter 05071-800350 zu melden.

28.06.2026 / Alkoholisierter Autofahrer verursacht Parkplatzunfall

Buchholz (Aller): Am Sonntagvormittag kam es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Mann aus Sachsen kollidierte mit seinem Auto beim Rangieren mit einem geparkten Fahrzeug. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Dem 51-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Einsatzkräfte seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

28.06.2027 / Verdacht der Trunkenheitsfahrt - Mehrere Personen verlassen Transporter

Bispingen: Am späten Sonntagabend kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis in der Seestraße einen Transporter. Unmittelbar nach dem Anhalten verließen acht Personen das Fahrzeug. Zunächst gab sich niemand als Fahrzeugführer zu erkennen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass ein 23-jähriger Mann, zugleich Halter des Transporters, das Fahrzeug geführt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,40 Promille. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde dem 23-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

28.06.2026 / Mehrere Auffahrunfälle auf der A 7 - Insgesamt sechs Leichtverletzte

A 7/Heidekreis: Am Sonntagnachmittag kam es auf der A 7 infolge stockenden Verkehrs innerhalb von rund 45 Minuten zu drei Auffahrunfällen mit insgesamt acht beteiligten Fahrzeugen und sechs leicht verletzten Personen.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 14:55 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Soltau-Süd in Fahrtrichtung Hannover. Ein 29-jähriger Autofahrer erkannte das verkehrsbedingte Bremsen eines vorausfahrenden 75-Jährigen zu spät und fuhr auf dessen Fahrzeug auf. Der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Nur etwa zehn Minuten später kam es ebenfalls kurz vor der Anschlussstelle Soltau-Süd zu einem weiteren Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 58-jährige Autofahrerin erkannte das Stauende zu spät und fuhr auf den Wagen eines 52-jährigen Mannes auf. Dessen Fahrzeug wurde auf das Auto eines 73-Jährigen geschoben. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 15:40 Uhr ereignete sich schließlich kurz vor der Anschlussstelle Bad Fallingbostel in Fahrtrichtung Hamburg ein weiterer Auffahrunfall. Eine 82-jährige Autofahrerin bemerkte das verkehrsbedingte Anhalten der vorausfahrenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Wagen eines 51-jährigen Mannes auf. Dieser wurde auf das Fahrzeug einer 43-jährigen Frau geschoben. Bei dem Unfall wurden sogar vier Personen leicht verletzt.

26.06.2026 / Geschwindigkeitskontrolle in Lindwedel

Lindwedel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis führten am Freitag, 26.06.2026, zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Hannoverschen Straße in Lindwedel durch. Die Kontrollstelle befand sich am Ortseingang aus Richtung der L 190. Obwohl sich der Messbereich außerhalb der geschlossenen Ortschaft befindet, gilt dort aufgrund der unmittelbar an die Straße angrenzenden Grundstückszufahrten eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Während der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte insgesamt 23 Geschwindigkeitsverstöße fest. Den höchsten Verstoß beging ein 63-jähriger Mann aus der Wedemark, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit nach Abzug der Toleranz um 28 km/h überschritt. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte bei einem 50-jährigen Mann aus Lindwedel, der ebenfalls wegen überhöhter Geschwindigkeit kontrolliert wurde, Anzeichen einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

13.05.2026 / Zeugen nach Unfall mit landwirtschaftlichem Gespann gesucht

Walsrode: Bereits am 13.05.2026 kam es zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr in der Neuen Straße in Walsrode zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein silberner BMW X4 war in Höhe eines italienischen Restaurants, kurz vor der Ampelkreuzung zur Moorstraße, am Fahrbahnrand abgestellt. Nach inzwischen bekannt gewordenen Zeugenaussagen befuhr in diesem Zeitraum ein großes grünes landwirtschaftliches Gespann mit Anhänger die Neue Straße in Richtung Bergstraße. Dabei soll das Gespann den Außenspiegel des geparkten BMW touchiert und abgerissen haben. Der Fahrer oder die Fahrerin des landwirtschaftlichen Gespanns setzte die Fahrt anschließend fort. Nach bisherigen Erkenntnissen ist jedoch nicht auszuschließen, dass der Zusammenstoß unbemerkt blieb. Die Polizei bittet insbesondere weitere Verkehrsteilnehmende, die sich hinter dem landwirtschaftlichen Gespann befanden, sowie den Fahrer oder die Fahrerin des Traktors, sich zu melden. Hinweise zum Fahrzeug oder zum Kennzeichen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

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