POL-HK: Schneverdingen: Versuchtes Tötungsdelikt in Schneverdingen - zwei Tatverdächtige ermittelt
Heidekreis (ots)
28.06.2026 / Versuchtes Tötungsdelikt in Schneverdingen - zwei Tatverdächtige ermittelt
Schneverdingen: In der Nacht zu Sonntag kam es im Heideweg zu einem versuchten Tötungsdelikt. Dabei wurde ein 33-jähriger Mann in seiner Wohnung durch Schläge und Tritte schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht keine Lebensgefahr.
Im Zuge der Ermittlungen konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 25 und 28 Jahren identifiziert werden. Gegen sie wurden, in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg, die erforderlichen strafprozessualen Maßnahmen durchgeführt. Im Anschluss wurden beide wieder entlassen.
Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, werden vom Zentralen Kriminaldienst geführt.
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