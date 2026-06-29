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Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Versuchtes Tötungsdelikt in Schneverdingen - zwei Tatverdächtige ermittelt

Heidekreis (ots)

28.06.2026 / Versuchtes Tötungsdelikt in Schneverdingen - zwei Tatverdächtige ermittelt

Schneverdingen: In der Nacht zu Sonntag kam es im Heideweg zu einem versuchten Tötungsdelikt. Dabei wurde ein 33-jähriger Mann in seiner Wohnung durch Schläge und Tritte schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht keine Lebensgefahr.

Im Zuge der Ermittlungen konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 25 und 28 Jahren identifiziert werden. Gegen sie wurden, in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg, die erforderlichen strafprozessualen Maßnahmen durchgeführt. Im Anschluss wurden beide wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, werden vom Zentralen Kriminaldienst geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis
Tarek Gibbah
Telefon: +49 5191 9380-104
E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell

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