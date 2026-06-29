Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Verkehrshelferausbildung am Gymnasium Munster erfolgreich abgeschlossen

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Heidekreis (ots)

25.06.2026 / Verkehrshelferausbildung am Gymnasium Munster erfolgreich abgeschlossen

Munster: Kurz vor den Sommerferien absolvierten 23 Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen des Gymnasiums Munster vom 23. bis 25. Juni die Ausbildung zu Verkehrshelferinnen und Verkehrshelfern. In einem dreitägigen Kurs wurden sie auf ihre zukünftige verantwortungsvolle Tätigkeit vorbereitet und werden nach den Sommerferien ihren Dienst aufnehmen.

Die Ausbildung wurde von der Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion Heidekreis, Mira Pöllmann, durchgeführt. Unterstützt wurde sie dabei von dem Mobilitätsbeauftragten des Gymnasiums, Martin Mischke, der die Ausbildung organisatorisch vorbereitete und die praktischen Übungen aktiv begleitete. Neben Verkehrsregeln und Verkehrszeichen standen insbesondere die Aufgaben der Verkehrshelferinnen und Verkehrshelfer sowie praktische Übungen an den späteren Einsatzstellen im Mittelpunkt. Den Abschluss bildete eine theoretische Prüfung.

Bei einer Unterrichtseinheit des Deutschen Roten Kreuzes vermittelte Dennis Reinhardt Grundlagen der Ersten Hilfe. Dabei wurde deutlich, dass viele der Schülerinnen und Schüler bereits über beachtliche Vorkenntnisse verfügten und die Fragen sicher beantworten konnten. Außerdem stellte Nico Wagner die Arbeit der Jugendverkehrswacht vor und informierte über die Möglichkeit, sich auch außerhalb der Schule ehrenamtlich für die Verkehrssicherheit zu engagieren. Verkehrshelferinnen und Verkehrshelfer übernehmen eine wichtige Aufgabe für die Verkehrssicherheit. Sie unterstützen insbesondere jüngere Kinder beim sicheren Überqueren von Straßen und tragen durch ihren Einsatz zur Unfallverhütung auf den Schulwegen bei. Darüber hinaus stehen sie auch älteren oder hilfsbedürftigen Menschen unterstützend zur Seite.

Trotz der sommerlichen Temperaturen waren die Schülerinnen und Schüler während der gesamten Ausbildung mit großem Engagement und viel Freude dabei. Nun freuen sie sich darauf, nach den Sommerferien ihren Dienst aufzunehmen und einen Beitrag zur Verkehrssicherheit in Munster zu leisten.

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