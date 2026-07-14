Polizei Köln

POL-K: 260714-4-K Festnahme nach Raubüberfall mit Messer - 30-Jähriger schwer verletzt

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall am Montagmorgen (13. Juli) in der Kölner Altstadt haben Polizisten einen 25-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann gegen 8 Uhr auf der Eintrachtstraße mit einem Messer auf einen 30-Jährigen zugegangen sein und Geld gefordert haben. Während der Geldübergabe soll der Tatverdächtige mehrfach auf den Mann eingestochen haben. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute vom Tatort. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 30-Jährigen in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Einsatzkräfte den 25-Jährigen noch in Tatortnähe fest. Der polizeibekannte Tatverdächtige wird heute einem Haftrichter vorgeführt. (ja/ts)

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