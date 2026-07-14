Polizei Köln

POL-K: 260714-3-K/GM Geldautomatensprenger scheitern zum dritten Mal an derselben Bank - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Drei dunkel gekleidete Männer haben in der Nacht zu Montag (13. Juli) versucht, einen Geldautomaten auf der Oberwiehler Straße in Wiehl (Oberbergischer Kreis) zu sprengen. Zeugenaussagen zufolge sollen die mit Stirnlampen ausgestatteten und maskierten Tatverdächtigen gegen 2 Uhr durch ein eingeschlagenes Fenster in den Vorraum der Bank gelangt sein. Beim Versuch, den Geldautomaten zu öffnen, wurden der akustische Alarm sowie die Vernebelungsanlage ausgelöst. Ohne Beute flüchteten die Männer zu Fuß in Richtung Wilhelm-Grümer-Weg.

Bereits am 4. Mai sowie am 18. Juni hatten bis heute nicht identifizierte Täter mit dem gleichen Modus Operandi ihr Glück bei dieser Bank versucht. Nach der Alarmauslösung waren sie jeweils ohne Beute vom Tatort geflüchtet. Siehe dazu auch die Pressemeldung vom 25. Juni: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6302376.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zur Tat und den Tätern unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (ja/ts)

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