Polizei Köln

POL-K: 260715-1-K Schwerer Verkehrsunfall in Porz - zwei Autos stoßen frontal zusammen

Köln (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos am Mittwochmorgen (15. Juli) in Köln-Porz sind eine 19 Jahre alte Frau und ein 34 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten beide in eine Klinik.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die 19-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 7 Uhr auf der Kölner Straße in Richtung Ensen unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geriet und mit dem entgegenkommenden Ford zusammenstieß. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die beiden eingeklemmten Verletzten.

Ein 41 Jahre alter Mann, der hinter dem Ford in Richtung Poll fuhr, erlitt einen Schock.

Ein Unfallaufnahmeteam sicherte die Spurenlage vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die Kölner Straße zwischen der Anschlussstelle Poll und der Porzer Ringstraße gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/ts)

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