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Polizei Köln

POL-K: 260715-2-K Raubüberfall auf Seniorin in Köln-Kalk - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf eine Seniorin (72) am Dienstagmorgen (14. Juli) in Köln-Kalk sucht die Polizei Köln nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ die Seniorin gegen 8.30 Uhr eine Bankfiliale an der Kalker Hauptstraße, als sie unvermittelt von zwei Männern angegriffen worden sein soll. Einer der Tatverdächtigen soll ihr das Handy aus der Hand gerissen haben, während der zweite Mann sie von hinten schubste. Sie flüchteten vom Tatort und ließen die Seniorin leichtverletzt zurück.

Die beiden Tatverdächtigen werden als etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß beschrieben. Beide sollen eine schmale Statur gehabt haben. Einer der Männer soll hellbraune Shorts sowie ein Hemd getragen haben.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 14 übernommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei Köln zu melden. (ja/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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