POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Tankstellen-Überfall

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach drei Tatverdächtigen wegen des Verdachts der räuberischer Erpressung. Am Montag, 8. Dezember 2025, betrat ein Unbekannter die Tankstelle an der Straße "Heinrichplatz" in Bulmke-Hüllen. Unter Vorhalt eines Messers erbeutete er Bargeld. Zwei weitere bislang unbekannte Personen standen vor der Tankstelle "Schmiere".

Lesen Sie hierzu unsere Pressemitteilung vom 9. Dezember 2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6175495

Überwachungskameras zeichneten die drei Tatverdächtigen bei der Tat auf.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8120 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/191879

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

  16.01.2026 – 14:23

    POL-GE: Räuberische Erpressungen in Bismarck und Buer

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht nach Zeugen in zwei Fällen von räuberischer Erpressung. Am Donnerstagnachmittag, 15. Januar 2026, gegen 14 Uhr sprach eine dreiköpfige Gruppe Jugendlicher einen 14-Jährigen am Busbahnhof in Buer an. Der Gelsenkirchener saß auf einer Bank, als zwei der Jugendlichen neben ihm Platz nahmen. Nach einem kurzen Gespräch verwickelt hatten, forderten sie Geld und drohten mit Gewalt. ...

    mehr
  16.01.2026 – 12:55

    POL-GE: Jugendliche berauben Teenager in Erler Skatepark - Polizei sucht Zeugen

    Gelsenkirchen (ots) - Nachdem zwei bislang unbekannte Jugendliche am Donnerstagabend, 15. Januar 2026, gegen 18 Uhr zwei Teenager aus Herne im "Skatepark Erle Forsthaus" ihre Mobiltelefone geraubt haben, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Nach Angaben der 13- und 14-jährigen Herner waren die Unbekannten genau wie sie in der Bahn 301 in Richtung Buer Rathaus ...

    mehr
  15.01.2026 – 13:12

    POL-GE: Polizei Münster sucht gefährdete Fahrer

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen unterstützt die Polizei Münster bei ihrer Suche nach gefährdeten Fahrern eines Vorfalls vom Dienstagabend, 13. Januar 2026. Ein 42-jähriger Mann war über die Autobahn 42 und durch das Stadtgebiet von Herne und Castrop-Rauxel vor der Polizei geflüchtet. Die Polizei Münster ist nun auf der Suche nach Fahrzeugführern, die durch die riskante Fahrt gefährdet worden sind. ...

    mehr
