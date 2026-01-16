Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Tankstellen-Überfall

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach drei Tatverdächtigen wegen des Verdachts der räuberischer Erpressung. Am Montag, 8. Dezember 2025, betrat ein Unbekannter die Tankstelle an der Straße "Heinrichplatz" in Bulmke-Hüllen. Unter Vorhalt eines Messers erbeutete er Bargeld. Zwei weitere bislang unbekannte Personen standen vor der Tankstelle "Schmiere".

Lesen Sie hierzu unsere Pressemitteilung vom 9. Dezember 2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6175495

Überwachungskameras zeichneten die drei Tatverdächtigen bei der Tat auf.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8120 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/191879

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell