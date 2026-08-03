Polizei Mettmann

POL-ME: Handtaschenraub: Polizei bittet um Hinweise - 2608004

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Mettmann (ots)

Am Samstagabend, 1. August 2026, raubte ein noch unbekannter junger Mann einer 60-jährigen Frau in Mettmann-Metzkausen eine Handtasche. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 22 Uhr war die 60-Jährige zu Fuß auf der Straße "Am Altenbruch" unterwegs, als ihr ein junger Mann in Höhe der Hausnummer 33 auf einem E-Scooter entgegenkam und ihr plötzlich ihre Handtasche entriss und weiter in Richtung "Am Heimsang" fuhr.

Die Mettmannerin alarmierte die Polizei, die trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtige Person mehr antreffen konnte. Sie beschreibt den Täter als:

- im Alter zwischen etwa 15 und Anfang 20 - trug eine dunkle lange Hose und einen dunklen Hoodie

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat die Tat am Samstagabend gegen 22 Uhr beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann unter 02104 982-6250 jederzeit entgegen.

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