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POL-ME: Bezirksdienst in Haan: Vorübergehende Änderungen der Öffnungszeiten - 2608006

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Haan (ots)

In den kommenden drei Wochen der Sommerferien sind die Servicezeiten des Bezirksdienststandortes der Haaner Polizei an der Dieker Straße 94 eingeschränkt.

Im Zeitraum vom 5. August bis zum 25. August ist der Standort jeweils montags und donnerstags im Zeitraum von 10 bis 14 Uhr für Bürgerinnen und Bürger, die eine Anzeige erstatten oder ein sonstiges Anliegen mit der Polizei besprechen möchten, geöffnet. Telefonisch ist der Haaner Bezirksdienst unter der Rufnummer 02129 9328-6480 erreichbar - außerhalb der Servicezeiten wird die Rufnummer weitergeleitet.

Präsenz durch Streife

Selbstverständlich zeigt die Polizei auch während der eingeschränkten Servicezeiten des Bezirksdienststandortes Präsenz in Haan. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sind im Rahmen ihrer Streife für alle Bürgerinnen und Bürger stets ansprechbar.

Die Polizei weist darauf hin, dass Anzeigen rund um die Uhr auch über die Internetwache bequem von zu Hause online erstatten werden können. Hierzu kann der folgende Link genutzt werden.

https://internetwache.polizei.nrw

Ferner können alle Bürgerinnen und Bürger alternativ auch die Hildener Polizeiwache aufsuchen, die auch während der Ferien rund um die Uhr erreichbar ist. Die Hildener Polizeiwache ist unter der Rufnummer 02103 898-6410 rund um die Uhr erreichbar.

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