Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Eutin/Ostholstein Einbruch in Tankstelle - Polizei sucht nach Zeugen

Lübeck (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (27.05.2026) drangen drei unbekannte Tatverdächtige in eine Tankstelle und eine angrenzende Werkstatt in Eutin ein. Sie entwendeten diverse Zigaretten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 03.30 Uhr am Mittwoch sollen sich drei unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Tankstelle in der Plöner Landstraße verschafft haben. Sie sollen diverse Zigarettenpackungen aus dem Kassenbereich entwendet und dann die Tankstelle wieder durch den Haupteingang verlassen haben. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Polizeibeamte stellten bei der Anzeigenaufnahme fest, dass auch in die angrenzende Werkstatt des Tankstelleninhabers eingebrochen worden war. Dort ist jedoch nichts entwendet worden.

Videoaufzeichnungen der Tankstelle zeigten drei dunkel gekleidete Männer mit Vermummung, zwei sollen ein Basecap getragen haben, der Dritte soll eine Kapuze übergezogen haben. Alle drei Männer dürften circa 175-180 cm groß sein.

Eine Stunde vor dem Einbruch in die Tankstelle in Eutin, also gegen 02.30 Uhr sollen ebenfalls drei Personen versucht haben, in eine Tankstelle in der Eutiner Straße in Malente zu gelangen. Nachdem dies nicht gelang, wären die Männer dann in einem Mercedes Benz Kombi weggefahren.

Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen zu den angegebenen Tatzeiten im Bereich der Plöner Landstraße in Eutin oder in der Eutiner Straße in Malente bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Eutin unter der 04521/8010 zu melden.

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