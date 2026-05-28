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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Neustadt i.H.
Folgemeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster aus Neustadt i.H.

Lübeck (ots)

Die am 27.05.2026 veröffentlichte Fahndung nach der Vermissten aus Neustadt i.H. wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht.

Die Vermisste konnte durch Polizeikräfte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und die schnelle Verbreitung der Öffentlichkeitsfahndung.

Um die Löschung der Lichtbilder wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Lea Haubrich - Pressesprecherin
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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