Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Lensahn

Brennender Gabelstapler auf einem Betriebsgelände

Lübeck (ots)

Am Dienstagnachmittag (26.05.2026) kam es aufgrund eines technischen Defekts zu einem Vollbrand eines Gabelstaplers auf einem Betriebshof in Lensahn. Menschen erlitten keine Verletzungen, auch an dem angrenzenden Gewerbegebäude entstanden keine weiteren Schäden.

Um 14:45 Uhr kam es zu einem Einsatz der Polizei und Feuerwehr auf einem Betriebshof in Lensahn. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen brennenden Gabelstapler feststellen. Laut Aussagen eines Mitarbeiters habe der Gabelstapler während der Benutzung im Bereich des Motorblocks und der Batterie zu qualmen begonnen und sei anschließend in Brand geraten.

Die Freiwillige Feuerwehr Lensahn löschte den Gabelstapler zügig. Bei der Brandursache handelt es sich um einen technischer Defekt. Hinweise auf strafbare Handlungen liegen nicht vor. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

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