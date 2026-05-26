Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Buntekuh

Gemeinsame Kontrollaktion bei Fahrzeugtreffen in Lübeck

Lübeck (ots)

Am Sonntag (24.05.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei, des Kommunalen Ordnungsdienstes der Hansestadt Lübeck sowie externe Sachverständige zahlreiche Fahrzeuge im Bereich der Leinweberstraße in Lübeck. Anlass war ein dort stattfindendes Fahrzeugtreffen mit mehreren hundert Teilnehmern. Bei den Kontrollen wurden diverse technische Mängel und Verstöße festgestellt.

In der Zeit von 09:00 Uhr bis etwa 15:30 Uhr führten Einsatzkräfte am Sonntag, den 24. Mai, im Bereich der Leinweberstraße in Lübeck Buntekuh eine gemeinsame Kontrollaktion durch. Anlass war ein Fahrzeugtreffen, an dem rund 200 Pkw sowie 150 Motorräder mit ihren Besitzern und Nutzern teilnahmen.

An der Maßnahme waren insgesamt 22 Kontrollkräfte beteiligt. Neben zehn Mitarbeitenden der Polizei nahmen neun Mitarbeitende des Kommunalen Ordnungsdienstes der Hansestadt Lübeck sowie drei externe Sachverständige an den Kontrollen teil.

Im Verlauf der Kontrollmaßnahmen überprüften die Einsatzkräfte insgesamt 112 Fahrzeuge, darunter 98 Pkw und 14 Motorräder. Hierbei wurden mehrere Verstöße und technische Mängel festgestellt. Diese betrafen insbesondere Veränderungen und Umbauten an den Fahrzeugen.

In 18 Fällen führten die festgestellten Mängel zum Erlöschen der Betriebserlaubnis sowie zur Einleitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte in 20 Fällen sogenannte Kontrollberichte aus. Die Fahrzeugführenden haben nun mehrere Tage Zeit, die festgestellten Mängel zu beseitigen und ihre Fahrzeuge anschließend erneut vorzuführen.

In zwei Fällen untersagten die Einsatzkräfte die Weiterfahrt unmittelbar vor Ort. Betroffen waren ein Motorrad sowie ein Pkw.

In der Gesamtschau zeigen die Kontrollierten überwiegend Verständnis für die durchgeführten Maßnahmen und verhielten sich kooperativ.

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