Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Grömitz

Folgemeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach 56-Jähriger Grömitzerin

Lübeck (ots)

Die am 25.05.2026 veröffentlichte Fahndung nach der 56-Jährigen aus Grömitz wird hiermit zurückgenommen und aus dem Presseportal gelöscht.

Die Vermisste konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung durch Polizeikräfte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche und die schnelle Verbreitung der Öffentlichkeitsfahndung.

Um die Löschung der Lichtbilder wird gebeten.

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