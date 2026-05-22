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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- St. Gertrud
Einbrüche in Gartenlauben: Polizei nimmt Tatverdächtigen in Lübeck St. Gertrud fest

Lübeck (ots)

Am Donnerstagabend (21.05.2026) konnten Beamte des 3. Polizeireviers nach einem Zeugenhinweis einen 23 Jahre alten Mann in einem Kleingartengelände in Lübeck St. Gertrud festnehmen. Er steht im Verdacht, in den vergangenen Wochen in mehrere Gartenlauben eingebrochen zu sein. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen ermittelt.

In den vergangenen sechs Wochen registrierte die Polizei sechs Einbruchstaten in Gartenlauben im Kleingartenverein Am Rittbrook e.V.. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einzelnen Gartenlauben, verursachte nicht unerheblichen Sachschaden und entwendete in erster Linie Lebensmittel.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte den tatverdächtigen Mann nun am Donnerstagabend auf dem Parkplatz des Kleingartengeländes an der Arnimstraße erkennen. Der Zeuge reagierte umsichtig und entschlossen: Er meldete sich beim Polizeinotruf, teilte eine ausführliche Personenbeschreibung mit und machte Angaben zur Gehrichtung des Verdächtigen.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahmen Beamte des 3. Polizeireviers den 23 Jahre alten Tatverdächtigen (Staatsangehörigkeit: Deutsch) kurz darauf fest - er hatte sich im Bereich des Kleingartengeländes versteckt. Aufgrund der vorliegenden Ermittlungserkenntnisse konkretisierte sich der Verdacht, dass der Mann in mehrere Gartenlauben des Kleingartenvereins einbrach. In diesem Zusammenhang wird auch geprüft, ob der Festgenommene für weitere Einbruchstaten in Gartenlauben in den Kleingartengeländen Marli e.V. und Hohe Warte II verantwortlich ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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