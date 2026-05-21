Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Neustadt/Ostholstein 95-Jähriger ausgeraubt - Polizei sucht nach Hinweisen

Lübeck (ots)

Ein 95-jähriger Ostholsteiner war am Montagvormittag (18.05.2026) mit dem Rollator in der Neustädter Innenstadt unterwegs als ein Unbekannter seine Tasche mit Bargeld entwendet hätte. Der Mann blieb körperlich unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdacht des Raubes und sucht nach Zeugen.

Montag gegen 09.30 wäre der Ostholsteiner die Hochtorstraße in Richtung stadtauswärts mit seinem Rollator entlang gegangen. Eine Einkaufstasche und ein Lederetui wären am Griff des Gehhilfe befestigt gewesen.

Unvermittelt wäre der 95-Jährige von hinten von einem Mann geschubst worden, dann hätte der Unbekannte das Lederetui an sich genommen und wäre in Richtung Rosengarten geeilt.

Die Person wird von dem Ostholsteiner als etwa 35-40 Jahre alt und mindestens 1,80 m groß beschrieben. Er soll dunkle Kleidung getragen haben und ein südländisches Aussehen gehabt haben.

Ein Zeuge fand gegen 12.00 Uhr des selben Tages in einem Mülleimer bei der Post die Ledertasche und gab diese bei der Polizei ab. Bei der Durchsicht der Tasche stellten die Beamten das Fehlen von 450 Euro Bargeld und Ausweisdokumenten fest.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall in der Hochtorstraße beobachtet haben oder die das Entsorgen der Tasche bemerkt haben. Hinweise werden unter der 04561/6150 entgegen genommen.

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