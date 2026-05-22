Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Gleschendorf

Rauchentwicklung in Lebensmittelbetrieb aufgrund Schwelbrand in einer Industriespülmaschine

Lübeck (ots)

Am Freitagmorgen (22.05.2026) kam es aufgrund eines technischen Defekts einer Industriespülmaschine zu einer starken Rauchentwicklung in einem Lebensmittelbetrieb in Gleschendorf. Menschen erlitten keine Verletzungen, auch an dem Gewerbegebäude entstanden keine weiteren Schäden.

Gegen 07:05 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr aufgrund der starken Rauchentwicklung zu dem Lebensmittelbetrieb nach Gleschendorf in die Otto-Kipp-Straße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein technischer Defekt einen Schwelbrand an einer großen Industriespülmaschine auslöste und auf diese Weise die starke Rauchentwicklung verursacht hatte. Ein offenes Feuer entstand nicht.

Das Gewerbegebäude wurde geräumt, Einsatzkräfte der Feuerwehr überprüften die qualmende Maschine unter Atemschutz. Abschließend wurde das Gebäude belüftet. Gegen 11.00 Uhr war der Einsatz beendet. Hinweise auf Straftaten ergaben sich nicht.

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