Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin

Lehrer verhindert E-Bike-Diebstahl an Schule - Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung ermittelt

Lübeck (ots)

Am Freitagvormittag (22.05.2026) konnte ein aufmerksamer Lehrer eines Eutiner Gymnasiums den Diebstahl eines E-Bikes verhindern. Er hatte am Fahrradständer der Schule zwei junge Männer bei dem Versuch beobachtet, ein E-Bike zu entwenden. Weil der Zeuge schnell den Polizeinotruf wählte, konnten die alarmierten Beamten des Polizeireviers Eutin im Rahmen der Fahndung kurz darauf zwei tatverdächtige Personen ermitteln.

Nach derzeitigem Sachstand hielten sich die beiden 21 und 22 Jahre alten Männer gegen 10.00 Uhr unberechtigt an den Fahrradständern auf dem Schulgelände an der Bismarckstraße auf. Sie fielen einem Lehrer auf, weil sie sich an einem dort angeschlossenen E-Bike zu schaffen machten. Später stellte sich heraus, dass das Schloss des E-Bikes frisch aufgebrochen worden war. Als der Zeuge die Männer ansprach, versuchten diese sich als Schüler auszugeben, der Versuch misslang jedoch. Daraufhin ergriffen sie die Flucht.

Aufgrund des schnell abgesetzten Notrufes und der guten Personenbeschreibung konnten die alarmierten Beamten des Polizeireviers Eutin im Zuge der Fahndungsmaßnahmen einen 21 Jahre alten Mann (Staatsangehörigkeit: Spanisch) und einen 22 Jahre alten Mann (Staatsangehörigkeit: Syrisch) aus Hamburg feststellen. Diese hatten sich bereits in den Regionalexpress nach Kiel begeben, konnte jedoch am Bahnhof in Malente vorläufig festgenommen werden.

Gegen sie ermittelt die Kriminalpolizei in Eutin jetzt wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls.

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