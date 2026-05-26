Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Eutin

Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Lübeck (ots)

Am Montagmittag (25.05.2026) kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer PKW-Fahrerin und einem Krad-Fahrer in Eutin. Der Krad-Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Unfallursache ist nach derzeitigem Sachstand ein Fehler beim Abbiegen durch die PKW-Fahrerin.

Um 12:30 Uhr wurden Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in der Industriestraße alarmiert. Beim Eintreffen an der Unfallstelle stellten die Beamten zwei stark beschädigte Fahrzeuge fest, darunter einen PKW Mitsubishi ASX und ein Krad der Marke KTM.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr eine 56-jährige PKW-Fahrerin die Industriestraße aus Richtung der Lübecker Landstraße kommend. Ein 36-jähriger Kradfahrer befuhr die Industriestraße in entgegengesetzter Richtung. Die PKW Fahrerin beabsichtigte auf ein links gelegenes Firmengrundstück abzubiegen. Nach Einleitung des Abbiegevorgangs stieß die Fahrerin des Mitsubishis mit dem von rechts entgegenkommenden Kradfahrer zusammen. Der 36-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Motorhaube des PKW geschleudert und schlug mit seinem Kopf in die Windschutzscheibe ein. Das Krad kollidierte anschließend mit einem auf dem Firmengrundstück stehenden PKW Ford Ranger.

Der Kradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die PKW-Fahrerin blieb bis auf einen Schock unverletzt.

An PKW und Krad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der Schaden am PKW Ford beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

Der Mitsubishi und die KTM waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Industriestraße in beide Richtungen.

Das Polizeirevier Eutin hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

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