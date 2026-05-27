Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ratekau/Ostholstein Brand in einem Mehrfamilienhaus

Lübeck (ots)

Dienstagabend (26.05.2026) brannte eine Einzimmerwohnung in einem kombinierten Wohn- und Geschäftshaus in der Hauptstraße in Ratekau. Alle Bewohner des Hauses konnten unverletzt das Haus verlassen. Der Sachschaden liegt bei etwa 150.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 18.30 Uhr wurde ein Feuer in einer Wohnung eines kombinierten Wohn- und Geschäftshauses in der Ratekauer Hauptstraße gemeldet.

Die Bewohner und Besucher einer Veranstaltung im Erdgeschoss konnten eigenständig das Haus verlassen. Der Mieter der brandbetroffenen Wohnung war zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht zu Hause.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ratekau, Sereetz, Techau und Offendorf sowie Bad Schwartau waren im Einsatz. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Bäderstraße zeitweilig gesperrt werden. Während des Einsatzes musste ein Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr vom Rettungsdienst behandelt werden und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand im Bereich des Balkons einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen sein, von dort sollen sich die Flammen in Richtung der Wohnung ausgebreitet haben. Sowohl diese Wohnung als auch die darüber befindliche Wohnung sind aufgrund von Brandschäden nicht mehr bewohnbar. Eine weitere Wohnung im 2. Obergeschoss ist durch Raucheintragung beschädigt und ebenfalls aktuell nicht bewohnbar. Die Bewohner sind zunächst bei ihren Familien und Bekannten untergekommen.

Der Schaden dürfte bei etwa 150.000 Euro liegen. Die Kriminalpolizei hat den Brandort in beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es gibt keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.

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